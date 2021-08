Marville Cimetière Saint-Hilaire Marville, Meuse Découvrez les allées et les stèles séculaires du cimetière Cimetière Saint-Hilaire Marville Catégories d’évènement: Marville

Meuse

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cimetière Saint-Hilaire

### Situés à 2 km du village de Marville, vous trouverez le cimetière Saint-Hilaire et son église romane du XIIe siècle. Le plus insolite reste l’ossuaire qui rassemble 40 000 crânes et ossements rangés par le gardien Mostch à la fin du XIXe siècle.

Gratuit. Entrée libre.

Situés à 2 km du village de Marville, vous trouverez le cimetière Saint-Hilaire et son église romane du XIIe siècle.

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

