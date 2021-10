Pessac Maison Frugès - Le Corbusier Gironde, Pessac Découvrez l’épopée de la Cité Frugès et le génie du Corbusier Maison Frugès – Le Corbusier Pessac Catégories d’évènement: Gironde

Pessac

Découvrez l’épopée de la Cité Frugès et le génie du Corbusier Maison Frugès – Le Corbusier, 17 octobre 2021, Pessac. Découvrez l’épopée de la Cité Frugès et le génie du Corbusier

le dimanche 17 octobre à Maison Frugès – Le Corbusier

Pour cette 6e édition, une visite virtuelle du projet de 1925 pour la Cité Frugès de Le Corbusier vous est proposée. Promenez-vous dans cette maquette numérique 3D comprenant les bâtiments jamais construits ! Des images de ce projet seront également exposées. Réalisation Hector Martinez, HM Solutions Graphiques. L’association étudiante Archimuse, quant à elle, propose des « visites guidées non conventionnelles » de la Cité, sous forme de « médiation flash » au cours d’une promenade, le samedi et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. En parallèle une exposition photographique de clichés réalisés durant l’été (concours étudiant) est à découvrir, sur la notion d’utopie de l’architecture ouvrière.

Gratuit. Réservation obligatoire auprès du Kiosque culture & tourisme pour la visite virtuelle. Entrée libre pour les visites guidées non conventionnelles.

Journées nationales de l’architecture Maison Frugès – Le Corbusier 4 rue Le Corbusier, 33600 Pessac Pessac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T14:40:00;2021-10-17T15:30:00 2021-10-17T16:10:00;2021-10-17T17:00:00 2021-10-17T17:40:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Pessac Autres Lieu Maison Frugès - Le Corbusier Adresse 4 rue Le Corbusier, 33600 Pessac Ville Pessac lieuville Maison Frugès - Le Corbusier Pessac