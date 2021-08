Fréjus Théâtre intercommunal Le Forum Fréjus, Var Découvrez l’envers du décors du Théâtre intercommunal Le Forum Théâtre intercommunal Le Forum Fréjus Catégories d’évènement: Fréjus

Var

Découvrez l’envers du décors du Théâtre intercommunal Le Forum Théâtre intercommunal Le Forum, 18 septembre 2021, Fréjus. Découvrez l’envers du décors du Théâtre intercommunal Le Forum

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Théâtre intercommunal Le Forum

Visite de l’envers du décor : le fonctionnement de la scène, les coulisses, les espaces artistiques. Visite de l’envers du décor : le fonctionnement de la scène, les coulisses, les espaces artistiques. Théâtre intercommunal Le Forum 83 Boulevard de la Mer 83600 Fréjus Fréjus Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fréjus, Var Autres Lieu Théâtre intercommunal Le Forum Adresse 83 Boulevard de la Mer 83600 Fréjus Ville Fréjus lieuville Théâtre intercommunal Le Forum Fréjus