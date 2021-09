Découvrez l’envers du décor d’un Centre Chorégraphique National Centre Chorégraphique National (CCN) – Ballet de Lorraine, 18 septembre 2021, Nancy.

Découvrez l’envers du décor d’un Centre Chorégraphique National

Centre Chorégraphique National (CCN) – Ballet de Lorraine, le samedi 18 septembre à 14:00

### Pour cette édition 2021, nous proposons une après-midi de visites guidées pour découvrir le bâtiment et de temps d’observation du travail des danseurs de la compagnie. Dans le même temps, 4 danseurs de la compagnie seront également au Musée des Beaux-Arts de Nancy pour une série d’impromptus dansés, à l’occasion de l’ouverture de l’exposition « Les Adam, la sculpture en héritage ». **Informations :** _Visites du CCN – Ballet de Lorraine Horaires : de 14h à 18h / créneaux de visites : 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h et 17h-18h Tarif : gratuit (nombre de places limité – réservation obligatoire) —————– Impromptus dansés au Musée des Beaux-arts de Nancy Danse le cadre de l’exposition Les Adam, La sculpture en héritage Horaires : de 14h à 18h Tarif : gratuit (renseignements et réservations auprès du Musée des Beaux-arts de Nancy)_

Gratuit. Inscription obligatoire, nombre de places limité. 4 créneaux de visites et temps d’observation d’une heure sont organisées. Créneaux de visites : 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h et 17h-18h

Pour cette édition 2021 nous proposons une après-midi de visites guidées pour découvrir le bâtiment et de temps d’observation du travail des danseurs de la compagnie.

Centre Chorégraphique National (CCN) – Ballet de Lorraine 3 Rue Henri Bazin, 54000 Nancy Nancy Rives de Meurthe Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00