Découvrez l’engagement de femmes protestantes dans l’évolution de la société Musée du Poitou Protestant, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Beaussais.

Découvrez l’engagement de femmes protestantes dans l’évolution de la société

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du Poitou Protestant

### Avec l’exposition « Protestantes et engagées, portraits choisis », plongez dans la vie des femmes protestantes qui se sont impliquées dans la diffusion de la Réforme. Les femmes protestantes ont participé à l’évolution de la société. Avec la Réforme et la lecture de la Bible, l’instruction et l’éducation se diffusent, faisant évoluer leur rôle dans la famille et dans la vie quotidienne. Engagées dans la foi, elles s’investissent et s’illustrent sur les plans politique, culturel et humanitaire. Ces femmes d’action sont issues de l’ouest de la France et en partie du Poitou. Célèbres ou non, elles ont participé aux mouvements d’émancipation féminine, en affirmant leurs convictions. Portraits choisis de femmes protestantes qui tour à tour sont martyres, opiniâtres, résistantes, combattantes…

Gratuit. Entrée libre. En fonction du contexte sanitaire, l’accès peut être réglementé.

Avec l’exposition « Protestantes et engagées, portraits choisis », plongez dans la vie des femmes protestantes qui se sont impliquées dans la diffusion de la Réforme.

Musée du Poitou Protestant Place de la Mairie, 79370 Beaussais-Vitré Beaussais Beaussais Deux-Sèvres



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00