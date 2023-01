Découvrez l’électricité, son histoire et sa production : aniations enfants Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire Office de tourisme du Grand Sancerrois Belleville-sur-Loire Catégories d’Évènement: Belleville-sur-Loire

Cher Belleville-sur-Loire Cher Pendant les vacances scolaires de février, la centrale de Belleville-sur-Loire vous invite à participer en famille aux animations proposées le mercredi 15, le jeudi 16 et vendredi 17 février après-midi, de 14h à 17h.

Au programme :

Mercredi 15 02 : Tiens toi au courant : venez découvrir l’histoire de l’électricité et dans quelles conditions on peut la créer par des expériences simples et ludiques. A partir de 8 ans

Jeudi 16 02 : Jeu de piste : l’histoire de l’électricité est une aventure passionnante et qui s’est construite sur plusieurs siècles. Partez à sa rencontre, en élucidant les énigmes A partir de 8 ans.

Vendredi 17 02 : 1er session 14h 2ème session 16h (Durée 1h) : Escape Game : l’éco cambriolage Trouvez comment réduire notre impact CO2 !

Pendant les vacances scolaires de février, la centrale de Belleville-sur-Loire vous invite à participer en famille aux animations proposées le mercredi 15, le jeudi 16 et vendredi 17 février après-midi, de 14h à 17h. +33 2 48 54 50 92

