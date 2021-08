Santilly Église Saint-Victor de Santilly Santilly, Saône-et-Loire Découvrez l’église Saint-Victor de Santilly Église Saint-Victor de Santilly Santilly Catégories d’évènement: Santilly

L’étage supérieur du clocher coiffé d’une pyramide à quatre pans est largement ajouré sur chacune de ses faces d’une grande baie géminée. L’abside en hémicycle avec deux contreforts et trois fenêtres en plein cintre à double ébrasement est couverte d’une toiture en demi-cône qui s’appuie sur le pignon triangulaire de la travée du chœur. Des travaux récents ont permis de remettre à jour dans la nef, une toiture en bois, en forme de carène de navire inversée dans le style de celle du farinier de Cluny. **À noter** : Accès: RD 49.

Entrée libre

L’édifice paroissial, entièrement d’époque romane (vers le milieu du XIIème siècle) vaut vraiment le détour ! Église Saint-Victor de Santilly Chemin de la Cure 71460 Santilly Santilly Saône-et-Loire

