L’édifice renferme une statue polychrome très rare et exceptionnelle de Saint-Pierre Pape sculpté assis datant du XVIème siècle. La grosse tour carrée du XIIIème siècle et les contreforts à ressauts en grès ferrugineux donnent un cachet particulier à cette église. Église Saint-Pierre de Cheny 10 place de l’Eglise, 89400 Cheny Cheny Yonne

