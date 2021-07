Découvrez l’église paroissiale de Berzé-la-Ville Église Paroissiale de Berzé-la-Ville, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Berzé-la-Ville.

Découvrez l’église paroissiale de Berzé-la-Ville

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Paroissiale de Berzé-la-Ville

En 1093 une charte de Cluny indique que l’évêque de Mâcon fait don au monastère de Cluny de l’église paroissiale Notre Dame de Berzé la Ville. Au XVème siècle, l’église est agrandie : le transept, le chœur et le clocher remplacent les parties orientales romanes. Au XVIIIème siècle, la nef est partiellement reconstruite : les ouvertures sont agrandies pour éclairer l’église et pour le passage des dais et des bannières. Le choeur et l’abside sont ornés d’un décor blanc sur fond rouge réalisé au pochoir et dateraient du XVIème siècle. Il est un témoin fort rare de cette technique en Bourgogne. Ces peintures, recouvertes d’un enduit, ont été dégagées en 1998 et 1999 dans la chapelle dédiée à Saint Blaise lors d’un chantier de bénévoles. En 2001, la totalité de la chapelle Saint-Blaise a été restaurée grâce au financement de l’association des Amis du Vieux Berzé et l’aide de la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté et du Conseil Général de Saône et Loire. les peintures ont ainsi retrouvé tout leur éclat. Une nouvelle tranche de restauration des peintures a été réalisée en 2021, cofinancée par la Mairie, la DRAC et les Amis du Vieux Berzé.

Visite guidée gratuite de l’église paroissiale.

Église Paroissiale de Berzé-la-Ville Centre Village, 71960 Berzé la Ville Berzé-la-Ville Saône-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00