Église Saint-Rémi, le dimanche 19 septembre à 14:00

### Voyagez à travers les siècles, du XIIe au XIXe siècle, en découvrant l’architecture de l’église Saint-Remi et son mobilier, dont un retable en bois polychrome. La visite est agrémentée de tablettes qui vous permettront d’approcher au plus près certains détails.

Gratuit. Entrée libre.

Voyagez à travers les siècles, du XIIe au XIXe siècle, en découvrant l'architecture de l'église Saint-Remi et son mobilier, dont un retable en bois polychrome. Église Saint-Rémi 1 rue du château, 55800 Mognéville Mognéville Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

