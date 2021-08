Bucey-en-Othe Église Saint-Jacques-le-Majeur Aube, Bucey-en-Othe Découvrez l’église et l’exposition « Les cathédrales de France » Église Saint-Jacques-le-Majeur Bucey-en-Othe Catégories d’évènement: Aube

Bucey-en-Othe

Découvrez l’église et l’exposition « Les cathédrales de France » Église Saint-Jacques-le-Majeur, 18 septembre 2021, Bucey-en-Othe. Découvrez l’église et l’exposition « Les cathédrales de France »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Jacques-le-Majeur

### Cette église sera exceptionnellement ouverte. Des notices explicatives sont à votre disposition ainsi que l’exposition « Les cathédrales de France ». L’exposition a été conçue par Yves-Marie Cocheux et réalisée par Jean-Claude Choiselat.

Gratuit. Entrée libre.

Cette église sera exceptionnellement ouverte. Des notices explicatives sont à votre disposition ainsi que l’exposition « Les cathédrales de France ». Église Saint-Jacques-le-Majeur Rue de l’église, 10190 Bucey-en-Othe Bucey-en-Othe Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aube, Bucey-en-Othe Autres Lieu Église Saint-Jacques-le-Majeur Adresse Rue de l'église, 10190 Bucey-en-Othe Ville Bucey-en-Othe lieuville Église Saint-Jacques-le-Majeur Bucey-en-Othe