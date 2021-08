Agen Église des jacobins Agen, Lot-et-Garonne Découvrez l’église et le passé d’Agen au XIIIe siècle Église des jacobins Agen Catégories d’évènement: Agen

Découvrez l'église et le passé d'Agen au XIIIe siècle

le samedi 18 septembre

### Découvrez l’église des Jacobins, seul vestige de l’important couvent des dominicains fondé à Agen en 1249. Les Jacobins s’installent sur les terres du chapitre de saint Caprais, un des seuls points de la ville hors d’atteinte des inondations. Bâti hors les murs, grâce aux généreux subsides d’Alphonse de Poitiers, le couvent contrôle la principale voie de communication (la Garonne) et rayonne sur la stratégique entrée ouest de la ville. Certains édifices participent directement des fortifications de la ville. L’église est classée au titre des Monuments historiques en 1904. Elle est devenue aujourd’hui le lieu emblématique pour les expositions temporaires du musée des Beaux-Arts de la ville d’Agen. Dès sa fondation, le couvent s’impose dans la ville d’Agen et le rôle des Dominicains s’affirme de plus en plus. Le couvent se fait l’écho de grands évènements historiques comme les changements fréquents de suzerain.

Gratuit. Réservation obligatoire.

Église des jacobins Rue Richard-Coeur-de-Lion, 47000 Agen

