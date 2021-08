Saint-Fréjoux Eglise de Saint-Frédulphe Corrèze, Saint-Fréjoux Découvrez l’église de Saint-Fréjoux Eglise de Saint-Frédulphe Saint-Fréjoux Catégories d’évènement: Corrèze

Saint-Fréjoux

Découvrez l’église de Saint-Fréjoux Eglise de Saint-Frédulphe, 18 septembre 2021, Saint-Fréjoux. Découvrez l’église de Saint-Fréjoux

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise de Saint-Frédulphe

### Découvrez l’église de style roman, en partie datée du XIIe siècle. Au XVIIe siècle deux chapelles ont été amenagées. L’église se démarque par un clocher à bulbe de style byzantin du XIXe siècle ! A l’intérieur, un bas relief du XVIIe siècle est en place dans la chapelle sud. Sur la voute du choeur et dans la chapelle nord, une peinture du XVIIe siècle est représentée dans un style se rapprochant du mimétisme de l’art de la cour du louis XIV. Dans la chapelle sud, il a été choisi de révéler des peintures flamboyantes du XVe siècle. Le chœur se termine par un maître autel du XVIIe siècle, avec en son centre une représentation du dernier repas du Christ.

Gratuit. Entrée libre.

Découvrez l’église de style roman, en partie datée du XIIe siècle. Au XVIIe siècle deux chapelles ont été amenagées. L’église se démarque par un clocher à bulbe de style byzantin du XIXe siècle ! Eglise de Saint-Frédulphe Le Bourg, 19200 Saint-Fréjoux Saint-Fréjoux Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Saint-Fréjoux Autres Lieu Eglise de Saint-Frédulphe Adresse Le Bourg, 19200 Saint-Fréjoux Ville Saint-Fréjoux lieuville Eglise de Saint-Frédulphe Saint-Fréjoux