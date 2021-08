Glanges Église Saint-Pierre-es-Liens Glanges, Haute-Vienne Découvrez l’église de Glanges et son exposition Église Saint-Pierre-es-Liens Glanges Catégories d’évènement: Glanges

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Pierre-es-Liens

### Découvrez une exposition de vêtements liturgiques, cérémonies religieuses (mariage/baptême) et des photos de mariage d’autrefois. L’église des XIe et XIIe siècles est depuis cette année en pleine campagne de restauration sur les façades extérieurs de l’édifice.

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

