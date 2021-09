Découvrez l’église de Clairac Église Saint-Pierre-ès-Liens, 18 septembre 2021, Clairac.

### Découvrez l’église Saint-Pierre-ès-Liens, et assistez à un récital sur l’orgue classé au titre des Monuments historiques (dimanche). Dimanche, l’ouverture de l’église de Clairac offrira l’occasion d’entendre son orgue, construit par le facteur agenais Jules Magen en 1846. Placé en tribune, il comporte 21 jeux et 2 claviers. Restauré une première fois en 1985 par Alain Thomas, il a bénéficié en 2003 d’un important relevage par Daniel Birouste. Il fut inauguré le 26 juillet 2003 par l’organiste Yann Liorzou. Il est composé d’un buffet en sapin polychrome de style néo-classique constitué de 3 plates-faces de 25 tuyaux en étain en façade. Une horloge masque la console en fenêtre. Il est composé de deux claviers (GO de 54 notes – récit de 42 notes) et d’un pédalier de trente notes (depuis 1985, à l’origine 20 notes). Les transmissions sont mécaniques. La partie instrumentales a été classée au titre des Monuments historiques le 5 décembre 1980. Pour en savoir plus : [[https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM47000373](https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM47000373)](https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM47000373)

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

Église Saint-Pierre-ès-Liens Place de l’église, 47320 Clairac Clairac Lot-et-Garonne



