### Découvrez l’église classée au titre des Monuments historiques, l’histoire de la sacristie et de son orgue nouvellement restauré. Le facteur d’orgue fera des démonstrations de l’utilisation de l’instrument.

Gratuit. Entrée libre.

Découvrez l'église classée au titre des Monuments historiques, l'histoire de la sacristie et de son orgue nouvellement restauré. Le facteur d'orgue fera des démonstrations de l'utilisation de l'instrument.

Eglise Saint-Vincent
36 avenue Aristide Briand, 33720 Barsac
Barsac
Gironde

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

