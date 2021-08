Javernant Église Notre-Dame de l'Assomption Aube, Javernant Découvrez l’église datée du XVIe siècle et une exposition de photos anciennes Église Notre-Dame de l’Assomption Javernant Catégories d’évènement: Aube

### Venez visiter l’église et une exposition de photos et de cartes postales anciennes mettant à l’honneur l’évolution de Javernant d’hier à aujourd’hui. Un guide de visite (papier) sera disponible en français, en anglais et en allemand.

Gratuit. Entrée libre. Respect des règle sanitaires en vigueur.

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00

Lieu Église Notre-Dame de l'Assomption Adresse Rue Principale, 10320 Javernant Ville Javernant