Abbatiale Saint-Cyriaque et jardin du cloître Altorf, Bas-Rhin Découvrez l'église abbatiale Saint-Cyriaque et son jardin

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbatiale Saint-Cyriaque et jardin du cloître

### Découvrez librement, le samedi, l’église abbatiale Saint-Cyriaque et son jardin. Le dimanche, visite guidée de l’abbatiale et son jardin, et présentation commentée de l’herbularius (jardin de plantes aromatiques et médicinales). Le dimanche, des morceaux d’orgue choisis pourront être écoutés en l’église abbatiale.

Gratuit. Entrée libre. Rdv visite guidée : dimanche, devant l’église, à 14h30.

Visite libre le samedi de l’église abbatiale Saint-Cyriaque et son jardin. Le dimanche, visite guidée de l’abbatiale et son jardin, et présentation commentée de l’herbularius. Abbatiale Saint-Cyriaque et jardin du cloître 6 place Saint-Cyriac, 67120 Altorf Altorf Bas-Rhin

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:00:00

