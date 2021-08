Découvrez l’écomusée Écomusée du Port des Salines, 18 septembre 2021, Le Grand-Village-Plage.

Découvrez l’écomusée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Écomusée du Port des Salines

### L’écomusée est constitué de 4 cabanes d’exposition sur le sel et les marais : histoire et fonctionnement des marais salants, faune et flore, utilisations du sel et paysage du sel en carte postales. Vous évoluez de cabane en cabane à la découverte du patrimoine salicole de l’île d’Oléron. À travers des maquettes, un film et des panneaux, la première exposition retrace l’histoire et le fonctionnement des marais salants oléronais. Vous découvrirez ensuite la biodiversité riche et variée qu’abritent nos marais salants puis, grâce à la 3e exposition, vous deviendrez incollables sur les mille et un usages du sel. Enfin, la dernière cabane est consacrée aux paysages du sel en cartes postales. Chaque exposition possède des modules pédagogiques pour le jeune public.

Gratuit. Entrée libre, sans réservation. La visite dure environ 45 minutes.

Écomusée du Port des Salines Rue des Anciennes Salines, 17370 Le Grand-Village-Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00