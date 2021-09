Strasbourg École Nationale d'Administration (ENA) Bas-Rhin, Strasbourg Découvrez l’École Nationale d’Administration École Nationale d’Administration (ENA) Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

École Nationale d’Administration (ENA), le samedi 18 septembre à 14:00 Gratuit. Entrée libre respectant un quota par visite. Pass sanitaire valide et masque obligatoire.

L’ENA vous accueille à Strasbourg. Au programme : visites guidées des locaux, exposition, informations sur l’École et le futur INSP ! École Nationale d’Administration (ENA) 1 rue Sainte-Marguerite, Site Commanderie, 67080 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

