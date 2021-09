Lyon 8e Arrondissement Lyon 8e Arrondissement Lyon-8E-Arrondissement, Rhône Découvrez l’école La Mache et les bâtiment construits par Georges Curtelin en 1936 Lyon 8e Arrondissement Lyon 8e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon-8E-Arrondissement

Rhône

Découvrez l’école La Mache et les bâtiment construits par Georges Curtelin en 1936 Lyon 8e Arrondissement, 18 septembre 2021, Lyon 8e Arrondissement. Découvrez l’école La Mache et les bâtiment construits par Georges Curtelin en 1936 2021-09-18 – 2021-09-18

Lyon 8e Arrondissement Rhône L’ école d’apprentissage supérieur est fondée en 1920 par l’Abbé La Mache. L’architecte Georges Curtelin construit en 1936 de nouveaux bâtiments très représentatifs de l’architecture moderne art-déco. contact@lamache.org +33 4 72 78 55 55 https://www.ecolelamache.org/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Lyon-8E-Arrondissement, Rhône Autres Lieu Lyon 8e Arrondissement Adresse Ville Lyon 8e Arrondissement