du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Salle des Tilleuls Gratuit. Entrée libre. Respect des mesures sanitaires obligatoires.

Avec cette exposition, découvrez l’histoire de l’école de notre village, les bâtiments, l’enseignement, les instituteurs, l’évolution, une reconstitution d’une classe ancienne, écriture à la plume… Salle des Tilleuls Rue des Ecoles, 17220 Saint-Médard d’Aunis Saint-Médard-d’Aunis Charente-Maritime

