La Crèche Eglise de Breloux Deux-Sèvres, La Crèche Découvrez le village de Breloux Eglise de Breloux La Crèche Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

La Crèche

Découvrez le village de Breloux Eglise de Breloux, 18 septembre 2021, La Crèche. Découvrez le village de Breloux

Eglise de Breloux, le samedi 18 septembre à 15:00 Gratuit. Entrée libre.

M. Guy Poupin, historien, propose une visite commentée du village de Breloux. Départ à 15h depuis l’église de Breloux, route de Cherveux, La Crèche. Eglise de Breloux Route de Cherveux, 79260 La Crèche La Crèche Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, La Crèche Autres Lieu Eglise de Breloux Adresse Route de Cherveux, 79260 La Crèche Ville La Crèche lieuville Eglise de Breloux La Crèche