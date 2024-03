Découvrez le val clos à Tanlay Le val du clos Tanlay, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

« Source d’inspiration et havre de paix aux multiples senteurs et couleurs »

À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », venez visiter ce grand jardin clos, entourant une maison bourgeoise de 1873. Traversez l’allée de tilleuls centenaires, le jardin d’hiver, le kiosque, les tonnelles, les gloriettes et les salons de jardin anciens.

Les propriétaires vous proposeront des rafraîchissements et des informations sur l’histoire de la propriété.

Le val du clos 6 rue haute des fossés, 89430 Tanlay Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté « Le jardin est une méditation à ciel ouvert, un secret révélé à qui le mérite », G. Schoeller.

Ce grand jardin clos entoure une maison bourgeoise de 1873. Il comporte une allée de tilleuls centenaires, un jardin d’hiver, un kiosque, des tonnelles, des gloriettes et des salons de jardins anciens. Un parking gratuit est disponible sur place.

© Isabelle Mignon