Bordeaux Tribunal judiciaire de Bordeaux Bordeaux, Gironde Découvrez le Tribunal judiciaire Tribunal judiciaire de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Découvrez le Tribunal judiciaire Tribunal judiciaire de Bordeaux, 18 septembre 2021, Bordeaux. Découvrez le Tribunal judiciaire

le samedi 18 septembre à Tribunal judiciaire de Bordeaux

### A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’architecture contemporaine de Bordeaux avec arc-en-rêve. Participez à des visites commentées du Tribunal judiciaire de Bordeaux. Richard Rogers Partnership, 1998. Label Patrimoine du XXe siècle en Aquitaine. La réservation ne sera effective qu’après un mail de confirmation. Toute réservation effectuée avant cette date ne sera retenue.

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 06/09/21 à 10h. 3 personnes maximum par réservation. 20 personnes par visite. Les enfants de moins de 10 ans ne sont pas acceptés. Port du masque obligatoire et respect du protocole sanitaire.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’architecture contemporaine de Bordeaux avec arc-en-rêve. Tribunal judiciaire de Bordeaux 30, rue des Frères Bonie 33000 Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Tribunal judiciaire de Bordeaux Adresse 30, rue des Frères Bonie 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Tribunal judiciaire de Bordeaux Bordeaux