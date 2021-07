Longlaville Maison de la Formation - Pôle Européen de Développement Longlaville, Meurthe-et-Moselle Découvrez le trésor inestimable des vitraux Majorelle Maison de la Formation – Pôle Européen de Développement Longlaville Catégories d’évènement: Longlaville

Meurthe-et-Moselle

Découvrez le trésor inestimable des vitraux Majorelle Maison de la Formation – Pôle Européen de Développement, 18 septembre 2021, Longlaville. Découvrez le trésor inestimable des vitraux Majorelle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison de la Formation – Pôle Européen de Développement Gratuit. Réservation obligatoire.

Venez admirer les vitraux Majorelle et la maquette d’une usine sidérurgique ! Créés en 1928 par Louis Majorelle, les vitraux de style Art Déco symbolisent le travail des hommes de la sidérurgie… Maison de la Formation – Pôle Européen de Développement Espace Jean Monnet, 54810 Longlaville Longlaville Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Longlaville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Maison de la Formation - Pôle Européen de Développement Adresse Espace Jean Monnet, 54810 Longlaville Ville Longlaville lieuville Maison de la Formation - Pôle Européen de Développement Longlaville