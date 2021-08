Beaulieu-sur-Dordogne La Chapelle des Pénitents Beaulieu-sur-Dordogne, Corrèze Découvrez le travail d’un artisan-charron La Chapelle des Pénitents Beaulieu-sur-Dordogne Catégories d’évènement: Beaulieu-sur-Dordogne

### Assistez à une démonstration et à une exposition sur le travail du charron par Alain Montpied, artisan-charron. Vous pourrez assister à la fabrication de roues en bois : du vélocipède à la roue du moulin, des roues de voitures en bois hippomobiles et automobiles.

Gratuit. Entrée libre.

Assistez à une démonstration et à une exposition sur le travail du charron par Alain Montpied, artisan-charron.

La Chapelle des Pénitents
Place du Monturu 19120 Beaulieu-Sur-Dordogne
Beaulieu-sur-Dordogne
Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

