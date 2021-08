Gray Tour Saint Pierre Fourier Gray, Haute-Saône Découvrez le Tour Saint-Pierre Fourier Tour Saint Pierre Fourier Gray Catégories d’évènement: Gray

Unique en France : escalier pivotant dans un cylindre de bois ; Pièce et passage menant à une petite pièce d’époque renaissance dans le haut d’un tour. L’accès s’effectue par la rue des Ursules (attention nombreux escaliers) . Ambiance émouvante de la logette (1538) occupée en 1636 par Pierre Fourier, célèbre prêtre lorrain, qui se dévoua sans compter et lutta jusqu’à sa mort 1640 contre les horreurs de la guerre de 10 ans (1635 1645) . Découvrez ce lieu incroyable le dimanche 19 septembre de 10h à 12h.

Gratuit

Visite commentée du Tour Saint-Pierre Fourier et son escalier pivotant Tour Saint Pierre Fourier rue des Ursules 70100 Gray Gray Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

Lieu Tour Saint Pierre Fourier Adresse rue des Ursules 70100 Gray Ville Gray