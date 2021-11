Découvrez le théâtre avec Philippe Phenieux et la Cie Zenzoline MJC, 13 novembre 2021, Albi.

_Relation du corps et du texte dans le jeu théâtral_ _A l’occasion de la venue de la_ [**_Compagnie Zenzoline_**](https://www.ciezinzoline.org/) _en région pour une série de représentations, la_ [**_MJC d’Albi_**](https://www.mjcalbi.fr/) _vous proposede découvrir leur travail à travers un stage permettant d’explorer la relation du corps et du texte dans le jeu théâtral. Ce stage sera animé par Philippe Phenieux,comédien, mime, metteur en scène et directeur artistique de la compagnie Zinzoline(07) depuis 32 ans.Il crée des spectacles pluridisciplinaires (théâtre,mime, danse, conte…)._ _Durant ce stage,Philippe vous proposera d’explorer le rapport entre le corps et le texte, d’approfondir et de développer votre conscience du corps, de l’espace et du jeu théâtral. Il n’y a pas de pré-requis chacun vient avec ce qu’il est, ses expériences artistiques ou simplement l’envie de mieux se connaître et de découvrir ce merveilleux outil d’expression qu’est le corps._ _Ce stage est_ **_ouvert à tous sans pré-requis dès 16 ans_**_. Chaque participant viendra avec un court texte appris par cœur, (chanson, texte en prose ou en vers, extrait d’un texte théâtral). Cela servira de matière pour engager un travail lors de ce stage._ Ce stage se tiendra à la **MJC d’Albi** –13 rue de la République 81000 ALBI * Samedi **13 novembre** de 17h à 22h30 * Dimanche **14 novembre** de 10h à 17h * Matériel : tenue confortable, chaussures souples, boisson et pique-nique. * **Pass sanitaire** nécessaire. * Tarifs : **80 € adhérents MJC** / **100 € non adhérents** * **Inscriptions** auprès de la MJC d’Albi sur place, ou en les contactant.

