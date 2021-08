Pau Temple de l'Église réformée Pau, Pyrénées-Atlantiques Découvrez le temple de la rue Serviez Temple de l’Église réformée Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Temple de l’Église réformée

### Visite libre et guidée du temple de la rue Serviez. Temple de style anglican bâti au XIXème siècle pour les communautés protestantes reformées et anglicanes. Il est aujourd’hui la propriété de l’association cultuelle de l’Église réformée de Pau. Concert le dimanche à 17h30.

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T18:30:00

