du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Fortifications Vauban Gratuit. Réservation obligatoire. Rdv : au Puits de Siège (place Darche).

Partez sur les traces de Vauban et découvrez l’histoire de la place forte de Longwy et ses monuments remarquables… Fortifications Vauban Place Colonel Darche, 54400 Longwy Longwy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00

