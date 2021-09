Cernay Temple de la paroisse réformée Cernay, Haut-Rhin Découvrez le style «suisse romande» du temple Temple de la paroisse réformée Cernay Catégories d’évènement: Cernay

### Découvrez ce bâtiment emblématique, son intérieur et ses deux orgues avec le pasteur Frédéric Wennagel. La paroisse protestante a été fondée en 1825 à Cernay et sa première église est inaugurée en 1843. Le temple actuel fut érigé en 1906, d’après les plans des architectes Seltzer et Schulé, dans un style apparenté à celui des églises de la Suisse romande. Cette église fut détruite pendant la Première Guerre mondiale et reconstruite à l’identique après-guerre.

Gratuit. Réservation obligatoire.

Temple de la paroisse réformée 9 faubourg de Colmar, 68700 Cernay

