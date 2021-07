Agen Mosquée d'Agen Agen, Lot-et-Garonne Découvrez le style arabo-musulman de l’architecture de la mosquée Mosquée d’Agen Agen Catégories d’évènement: Agen

Lot-et-Garonne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Mosquée d’Agen Gratuit. Respect des conditions sanitaires. Les visiteurs devront se déchausser avant d’entrer dans le lieu de culte.

La mosquée d’Agen vous ouvre ses portes pour les Journées européennes du patrimoine. Au programme : visite du lieu de culte pour découvrir son architecture et son histoire. Mosquée d’Agen 49 rue Jourdain, 47000 Agen Agen Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

