Découvrez le spectacle « Les gens du domaine sans nom »

LES GENS DU DOMAINE SANS NOM —————————- ### Cantate scénique d’Olivier Dhénin Hữu, d’après _Le Grand Meaulnes_ d’Alain-Fournier Cantate à cinq voix, cette variation du _Grand Meaulnes_ se concentre sur le lieu emble matique du roman, objet du rêve et de la quête, le domaine des Sablonnières. Seuls les personnages qui y e voluent dans le livre sont donc convoque s par Olivier Dhe nin Hữu pour nous raconter l’histoire à huis-clos — en secret. Yvonne, Frantz, Augustin, François et l’ennemi intime Jasmin Delouche traversent en onze scènes le re cit mythique d’Alain-Fournier, mais la narration ici est à rebours : commençant par la mort des amants pour s’achever par la rencontre — moment du pur et tendre amour, éternel et sublime. Avec Sandra Basso, Loïc Mobihan, François Pouron, Alyzée Soudet, Marius Valero — Winterreise Compagnie Théâtre

Gratuit. Sur inscription dès le mardi 14 septembre, dans la limite des places disponibles. Port du masque obligatoire. Se présenter 15 minutes avant le début du spectacle. Conditions pouvant évoluer en fonction des recommandations sanitaires. Durée : 1h.

Cantate scénique à cinq voix d’Olivier Dhénin Hữu, d’après Le Grand Meaulnes d’Alain-Fournier. Collège Pierre-Loti 49, rue Audry de Puyravault 17300 Rochefort Rochefort Centre Ville Charente-Maritime

