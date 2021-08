Découvrez le spectacle “Constellation” Coeur de ville, 18 septembre 2021, Mourenx.

Coeur de ville, le samedi 18 septembre à 18:00

### Pour les JEP 2021, la Commune de Mourenx a confié à la compagnie Des Vents et marées, la mission de mettre en valeur l’histoire de la ville et de ses habitants, par un spectacle ! _Quelques mots prononcés, vont emporter Irène quarante ans en arrière, sur les traces de son passé et à la découverte de son histoire familiale._ Avec la participation en amont et la complicité d’un groupe d’habitants, de tous âges et horizons confondus, les artistes de la compagnie invitent à la découverte du destin d’Irène, inspiré et réécrit à partir de parcours de vie mourenxois : un spectacle itinérant dans le quartier du cœur de ville, qui croise théâtre et musique, fiction et faits réels pour un moment de partage unique autour du patrimoine mourenxois.

Entrée gratuite, sur réservation. Tout public.

Coeur de ville 23, place des Pyrénées 64150 Mourenx Mourenx Pyrénées-Atlantiques



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:00:00