du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Collégiale et Commanderie des Antonins

### Visite guidée de l’ensemble architectural et paysager constitué par la Commanderie des Antonins (XVIIe), par la Collégiale (Gothique Flamboyant), par le verger et le jardin de plantes médicinales. Un ensemble architectural singulier avec une programmation culturelle riche. S’il existe des trésors cachés en Gâtine, la Commanderie des Antonins à Saint-Marc-la-Lande en est l’un des plus beaux exemples ! Vous pourrez découvrir librement, ou accompagné d’un audioguide, le site de 10h à 18h le vendredi, le samedi et le dimanche.

Gratuit. Entrée libre.

Visite guidée de l’ensemble architectural et paysager constitué par la Commanderie des Antonins (XVIIe), par la Collégiale (Gothique Flamboyant), par le verger et le jardin de plantes médicinales. Collégiale et Commanderie des Antonins 1 rue des Antonins, 79310 Saint-Marc-la-Lande Saint-Marc-la-Lande Deux-Sèvres

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:30:00

