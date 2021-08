Luxeuil-les-Bains Ecclesia - Cité Patrimoine Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Découvrez le site archéologique Saint-Martin Ecclesia – Cité Patrimoine Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Saône

Luxeuil-les-Bains

Découvrez le site archéologique Saint-Martin Ecclesia – Cité Patrimoine, 18 septembre 2021, Luxeuil-les-Bains. Découvrez le site archéologique Saint-Martin

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ecclesia – Cité Patrimoine 3€ reversés à la Fondation du Patrimoine. Réservation obligatoire.

Poussez les portes de l’Ecclesia en compagnie d’un guide conférencier et laissez-vous surprendre par l’un des plus importants sites archéologiques mis en valeur en France ! Ecclesia – Cité Patrimoine 30 rue Victor Genoux, 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Autres Lieu Ecclesia - Cité Patrimoine Adresse 30 rue Victor Genoux, 70300 Luxeuil-les-Bains Ville Luxeuil-les-Bains lieuville Ecclesia - Cité Patrimoine Luxeuil-les-Bains