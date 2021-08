Saint-Saturnin-du-Bois Villa gallo-romaine Charente-Maritime, Saint-Saturnin-du-Bois Découvrez le site archéologique grâce à une visite français-LSF Villa gallo-romaine Saint-Saturnin-du-Bois Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saint-Saturnin-du-Bois

Découvrez le site archéologique grâce à une visite français-LSF Villa gallo-romaine, 18 septembre 2021, Saint-Saturnin-du-Bois. Découvrez le site archéologique grâce à une visite français-LSF

Villa gallo-romaine, le samedi 18 septembre à 14:30 3 €. Gratuit -10 ans. Durée : 1h environ. Port du masque obligatoire.

Venez découvrir le site en compagnie de Bruno Picard, interprète français-langue des signes française, et d’une médiatrice culturelle du site. Villa gallo-romaine 25 bis rue des tilleuls, 17700 Saint-Saturnin-du-Bois Saint-Saturnin-du-Bois Agure Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saint-Saturnin-du-Bois Autres Lieu Villa gallo-romaine Adresse 25 bis rue des tilleuls, 17700 Saint-Saturnin-du-Bois Ville Saint-Saturnin-du-Bois lieuville Villa gallo-romaine Saint-Saturnin-du-Bois