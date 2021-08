Saint-Cybardeaux Site archéologique des Bouchauds Charente, Saint-Cybardeaux Découvrez le site archéologique des Bouchauds et fabriquez votre fibule ! Site archéologique des Bouchauds Saint-Cybardeaux Catégories d’évènement: Charente

Site archéologique des Bouchauds, le vendredi 17 septembre à 10:00

### Animation pour scolaire. La classe n’est pas obligée de particper à la journée entière : 10h00 – 11h15 : Visite guidée du site archéologique (Sanctuaire + Théâtre Gallo-Romain) 11h30 – 12h30 : Visite guidée de l’Espace d’Interprétation du Gallo-Romain Pause déjeuné, pique-nique. 13h30 – 14h30 : Atelier création de fibule 14h30 – 15h30 : Parcours ludique

Réservé aux scolaires , inscription obligatoire.

Animation pour scolaire. Site archéologique des Bouchauds Les Bouchauds, 16170 Saint-Cybardeaux Saint-Cybardeaux Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T15:30:00

