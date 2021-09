Romanèche-Thorins Romanèche-Thorins Romanèche-Thorins, Saône-et-Loire Découvrez le savoir-faire des Compagnons Romanèche-Thorins Romanèche-Thorins Catégories d’évènement: Romanèche-Thorins

Découvrez le savoir-faire des Compagnons 2021-09-18 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 18:00:00 Musée du Compagnonnage 98 rue Pierre-François Guillon

Le temps d'un week-end, remontez le temps et découvrez l'univers des compagnons et de l'école de tracé de charpente fondée par Pierre-François Guillon en 1871! museecompagnonnage@saoneetloire71.fr +33 3 85 35 22 02 http://www.musee-compagnonnage71.fr/

