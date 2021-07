Angles-sur-l'Anglin Roc aux sorciers Angles-sur-l'Anglin, Vienne Découvrez le roc aux sorciers et la forteresse Roc aux sorciers Angles-sur-l'Anglin Catégories d’évènement: Angles-sur-l'Anglin

Vienne

Découvrez le roc aux sorciers et la forteresse Roc aux sorciers, 18 septembre 2021, Angles-sur-l'Anglin. Découvrez le roc aux sorciers et la forteresse

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Roc aux sorciers 7€ Roc aux sorciers. 6€ forteresse. 4€ enfant.

Le Roc-aux-Sorciers est un abri sous roche orné recélant des sculptures monumentales pariétales datées du Paléolithique supérieur. Il est situé sur la commune d’Angles-sur-l’Anglin. Roc aux sorciers 2 Les Certeaux, 86260 Angles-sur-l’Anglin Angles-sur-l’Anglin Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Angles-sur-l'Anglin, Vienne Autres Lieu Roc aux sorciers Adresse 2 Les Certeaux, 86260 Angles-sur-l'Anglin Ville Angles-sur-l'Anglin lieuville Roc aux sorciers Angles-sur-l'Anglin