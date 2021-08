Bergerac Musée du Tabac Bergerac, Dordogne Découvrez le quartier de La Madeleine Musée du Tabac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Musée du Tabac, le dimanche 19 septembre à 16:00

### Rendez-vous devant l’église de La Madeleine pour le départ d’une visite insolite. Laissons-nous guider par Catherine Larchey et Pascal Pau à la découverte de leur beau quartier et par leurs discours historique et anecdotique.

Gratuit. Nombre de places limités. Sur inscription.

Musée du Tabac Rue de l'ancien Pont, 24100 Bergerac

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

