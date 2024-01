Découvrez le projet « Terrain d’aventure » ! à Chantepie Salle des Marelles Chantepie, vendredi 15 mars 2024.

Découvrez le projet « Terrain d’aventure » ! à Chantepie un lieu en plein air, où les enfants peuvent expérimenter, bricoler et choisir librement leurs activités, en toute sécurité. Organisé par le collectif les Fol’épis Vendredi 15 mars, 18h30 Salle des Marelles entrée libre, prévenir de sa venue par mail contact@collectif-lesfolepis.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T18:30:00+01:00 – 2024-03-15T20:30:00+01:00

Fin : 2024-03-15T18:30:00+01:00 – 2024-03-15T20:30:00+01:00

Venez découvrir le projet Terrain d’aventure, et échanger avec nous pour construire ensemble la suite du projet.

Pour que ce terrain d’aventure voie le jour, nous avons besoin de toutes les personnes motivées ! Parents, grand-parents, ou simplement habitants de Chantepie …

Tous les talents sont recherchés bricolage, animation, démontage de palettes… Si vous avez envie de construire de superbes cabanes, de transmettre le goût du bricolage et de la créativité, d’inventer un lieu d’expérimentation, vous êtes toutes et tous les bienvenu·es pour faire exister ce projet !

Retrouvez plus de détails sur le projet sur notre page web.

Le collectif les Fol’épis regroupe des cantepienn·es soucieux·ses de vivre au cœur d’une ville saine et habitable durablement pour l’ensemble des vivants. Il a pour but de favorsier la transition écologique et citoyenne de Chantepie.

Plus d’infos sur www.collectif-lesfolepis.org

Salle des Marelles Place des Marelles 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « contact@collectif-lesfolepis.org »}] [{« link »: « https://www.collectif-lesfolepis.org/project/terrain-daventure/ »}, {« link »: « https://www.collectif-lesfolepis.org/ »}]

éducation environnement