Découvrez le programme des vacances d’hiver à Cap Sciences ! Cap Sciences Bordeaux, samedi 17 février 2024.

Découvrez le programme des vacances d’hiver à Cap Sciences ! Expositions, expériences, stages et ateliers vous attendent à Cap Sciences, pour profiter de vacances hors du commun, au cœur de la culture scientifique ! 17 février 3 mars Cap Sciences

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T14:00:00+01:00 – 2024-02-17T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-03T14:00:00+01:00 – 2024-03-03T19:00:00+01:00

Comme à chaque vacances, Cap Sciences vous propose un programme riche et des expériences récréatives en famille ou entre amis, autour de la culture scientifique !

Cet hiver, venez découvrir…

Les Ateliers Cap Sciences Juniors chimie, robot, archéologie, astronomie, énergie renouvlable et vidéo.

Les Expériences le Planétarium, Spectacul’air et Immersion 360° dans la vie sauvage.

Les Ateliers du FabLab Kiffer le son ! et NumDO Cyber@attaque

La nouvelle exposition destinée aux 3-6 ans Le P’tit Cap

Nos Expositions Cervorama et Mini-monstres

Visite libre et gratuite Cabinet de curiosité

Nous vous conseillons de préparer votre venue et réservez vos places en avance, en cette période de forte affluence !

Infos et réservations https://bit.ly/3RjgNxB

Cap Sciences Cap Sciences, Hangar 20, Quai Bacalan Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

