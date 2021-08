Aureil Le Prieuré d'Aureil Aureil, Haute-Vienne Découvrez le Prieuré d’Aureil Le Prieuré d’Aureil Aureil Catégories d’évènement: Aureil

### Venez visiter le Prieuré et le parc des chanoines d’Aureil. La visite sera commentée par un historien, Luc Ferran. Pour participer à la restauration du Prieuré, vous pouvez contribuer en ligne : [http://www.leetchi.com/c/financement-des-reparations-du-prieure-daureil](http://www.leetchi.com/c/financement-des-reparations-du-prieure-daureil)

Gratuit. Réservation obligatoire. 20 personnes maximum par créneau. Port du masque obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T19:30:00;2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00

