du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye aux Dames

### Découvrez l’Abbaye aux Dames en mobilisant vos sens ! Cette année, l’abbaye met à contribution tous vos sens pour une découverte colorée et accessible à tous. Au programme, une visite sensorielle inédite de l’église abbatiale : marcher au plafond, visite à l’aveugle au toucher, recherche de détails. Nous vous proposons de découvrir l’Abbaye par le prisme de vos sens, comme nous le proposons aux enfants, pour apprendre à regarder et ressentir notre patrimoine. Et aussi : découvrez ou redécouvrez gratuitement les Voyages Sonores et tous les autres modules de Musicaventure (Siestes sonores, Carrousel Musical, audioguide).

Informations et réservations à partir du 10/09. S’adresser à l’Abboutique, cour de l’abbaye, pour obtenir un billet d’accès gratuit. Jauges limitées selon modalités sanitaires.

