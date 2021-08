Paris Maison des soignants Paris Découvrez le premier lieu entièrement dédié à l’amélioration du mieux-être des professionnels de la santé Maison des soignants Paris Catégorie d’évènement: Paris

Maison des soignants, le mardi 31 août à 09:00

**La Maison des soignants** vous ouvre ses portes le **31 août 2021:** découvrez le premier lieu entièrement dédié à l’amélioration du mieux-être des professionnels de la santé. L’occasion de découvrir le premier espace d’accueil dédié à tous les professionnels de la santé qui ont besoin de se soigner et améliorer leur mieux-être. Visite des lieux, conférences, stands, rencontres et animations sont au programme de cette journée qui accueille de nombreux intervenants et personnalités, sportifs, philosophes, professionnels de la santé, chefs, artistes… Tous s’associent pour faire connaître ce lieu privilégié qu’est la Maison des soignants, et aider à combattre la souffrance psychologique de ceux qui œuvrent pour la santé des autres.

Maison des soignants 4 Rue de Traktir Paris

