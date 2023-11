Découvrez le portrait touchant de l’iconique chanteuse française : Barbara ! Le CENTQUATRE – PARIS Paris, 7 février 2024, Paris.

Du mercredi 07 février 2024 au vendredi 09 février 2024 :

mercredi, jeudi

de 21h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

De 12€ à 18€

Au fil d’un monologue mêlant fragments d’interviews et lettres de Barbara, l’actrice Marie-Sophie Ferdane, accompagnée par le musicien Olivier Marguerit, livre un (auto)portrait touchant, tout en finesse, de l’iconique chanteuse française.

Sobrement vêtue de noir, Marie-Sophie Ferdane investit le plateau, agencé à la façon d’un salon feutré. Elle y donne corps et voix aux mots de Barbara, avec une sensibilité parfaitement accordée, tantôt grave tantôt légère. Également sur scène, Olivier Marguerit parsème le spectacle de délicates ponctuations au clavier tandis que s’insinue parfois le chant de la « longue dame brune ».

Conçu par l’autrice et réalisatrice Clémentine Deroudille et l’écrivain Arnaud Cathrine, Barbara (par Barbara) met en intime résonance mots publics et mots privés pour donner à entendre une femme passionnée et affirmée, à la parole farouchement libre, n’hésitant jamais à rabrouer les assauts de questions impudiques ou à tordre le cou aux clichés d’un trait d’humour imparable.

Les Singulier·es 2024

Le CENTQUATRE-PARIS présente la 8ème édition du Festival Les Singulier·es du 18 janvier au 25 février 2024.

Pendant un mois, le festival Les Singulier·es présente 15 propositions de personnalités artistiques associées au CENTQUATRE-PARIS. Pensé comme un concentré de projets aux identités multiples et créatives que le lieu accompagne, ce rendez-vous annuel est l’occasion de découvrir des créations à la frontière de plusieurs disciplines, croisant théâtre, danse, cirque, musique, vidéo ou documentaire. Un festival qui dévoile toute la singularité de la programmation du CENTQUATRE-PARIS !

