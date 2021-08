Royan Port de Royan Charente-Maritime, Royan Découvrez le port de Royan Port de Royan Royan Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Royan

Découvrez le port de Royan Port de Royan, 18 septembre 2021, Royan. Découvrez le port de Royan

Port de Royan, le samedi 18 septembre à 10:30

### Comment fonctionne un port ? Découvrez au cours de cette balade l’histoire du port de Royan, ainsi que la vie et les métiers de ceux qui y travaillent aujourd’hui. Un livret _Explorateurs Le Port de Royan_ est fourni à chaque enfant participant.

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du lundi 30 août 2021. Durée : 1h30. Public famille.

Comment fonctionne un port ? Découvrez au cours de cette balade l’histoire du port de Royan, ainsi que la vie et les métiers de ceux qui y travaillent aujourd’hui. Port de Royan 1 rue de la Vieille Jetée, 17200 Royan Royan Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Royan Autres Lieu Port de Royan Adresse 1 rue de la Vieille Jetée, 17200 Royan Ville Royan lieuville Port de Royan Royan