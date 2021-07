Paris YMCA Union de Paris Paris Découvrez le plus ancien terrain de basket au monde ! YMCA Union de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à YMCA Union de Paris

Résidence étudiante et centre d’activités associatif, la YMCA Paris abrite un gymnase préservé depuis sa création, dont une salle de basket. C’est là qu’eut lieu en 1893 la première rencontre de basket en Europe, ce sport ayant été inventé par les YMCA en 1891. Le bâtiment, classé à l’inventaire des monuments historiques, traduit dans son architecture l’approche holistique au cœur des programmes des YMCA : favoriser l’équilibre sur les plans intellectuel, spirituel et physique, jugé essentiel pour l’épanouissement d’un être humain. C’est ainsi que la YMCA Paris intègre des équipements sportifs et culturels. Des membres de l’association seront présents pour répondre à vos questions, et vous raconter la riche histoire de cet établissement ! Si les conditions sanitaires le permettent, vous pourrez dribler dans une salle de basket mythique !

Visite gratuite sur inscription

Découvrez un gymnase préservé depuis 1893, qui abrite la salle où se joua en 1893 la première rencontre de basket en Europe. YMCA Union de Paris 14 rue de Trévise 75009 Paris Paris Paris 9e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00

